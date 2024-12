Da Perugia alla Città del Vaticano L'ultima impresa dello Zingaro Biker UN GESTO DI PACE - Tuttoggi.info

La Harley Davidson non è solo una moto, ma uno stile di vita, legato a volte a estremi e violenza, chi ha davvero compreso il vero intento di chi ha creato questo mezzo, vive la vera libertà, che è fatta di CONDIVISIONE, di amicizia, di solitudine e altro, Lo Zingaro Biker è, per molti motociclistici oramai una leggenda, quasi metropolitana, fatta di viaggi estremi e di esperienze uniche.In pochi lo hanno davvero conosciuto, ha viaggiato fino in Finlandia solo per realizzare un sogno, ha creato un serbatoio unico al mondo, ha sempre vissuto ai margini senza chiedere mai nulla. IMPEGNO ASSOLUTO PER IL SOCIALE. Ma ora ha deciso di ritirarsi. Noi Bikers di lunga data vogliamo appoggiare questa sua ultima impresa, che è, e ci ripetiamo, estrema come lo è stata ed è la sua vita. Sfatatare il mito dei motociclistici BRUTTI SPORCHI E CATTIVI e per Mauro (Lo Zingaro Biker) una missione, continuare il mito Harley-Davidson nella migliore versione. Ha contattato la Santa Sede e consegnerà le chiavi della sua moto a Papa Francesco, questo perché, per riappacificare il cosiddetto BENE con il MALE. Un gesto che non si è mai visto.. Un Papa è un Old Biker. Come andrà a finire questa iniziativa? Lo scopriremo solo… VIAGGIANDO ✌️



