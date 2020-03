Da Novartis un piano per l’emergenza Coronavirus - Tuttoggi

ORIGGIO (VARESE) (ITALPRESS) – Piano speciale a sostegno della lotta al COVID-19. Nell’ambito dell’impegno assunto a livello globale per fronteggiare la pandemia, Novartis annuncia l’avvio della campagna “Novartis per un’Italia a prova di futuro”, che prevede una serie di interventi straordinari rivolti alla gestione dell’emergenza e di progetti di ampio respiro, per contribuire alla ‘ricostruzione’ del paese nel post-emergenza con l’aiuto della scienza e dell’innovazione.

Tra gli interventi immediati, la donazione di un milione di euro alla Regione Campania, area che ospita il piu’ grande insediamento industriale di Novartis in Italia. Il contributo sara’ destinato ai bisogni piu’ urgenti e immediati, individuati da una task force congiunta con la Protezione Civile nazionale.

Sempre per contribuire a far fronte all’emergenza, l’azienda sosterra’ finanziariamente, in aree attualmente tra le piu’ colpite dalla pandemia, un servizio di consegna a domicilio di farmaci ospedalieri per i pazienti piu’ fragili e di farmaci erogati dalle farmacie di territorio.

Per l’emergenza in Lombardia, la regione oggi piu’ esposta al contagio e nella quale si trova la sede centrale dell’azienda, l’aiuto verra’ da tutti i collaboratori di Novartis, invitati a donare il corrispettivo di una giornata di lavoro, con l’impegno dell’azienda a raddoppiare la cifra raccolta, attraverso il meccanismo del match making.

“Le iniziative della campagna Novartis per un’Italia a prova di futuro sono il primo contributo con cui Novartis partecipa allo sforzo dell’intera comunita’ nazionale per vincere una sfida sanitaria senza precedenti”, spiega Pasquale Frega, amministratore delegato Novartis Farma e Country President Novartis Italia.

“Da sempre siamo impegnati nella nostra missione di re-immaginare la medicina e, ora piu’ che mai, vogliamo essere al fianco delle istituzioni e di medici, operatori, infermieri e pazienti. Abbiamo cominciato sin d’ora a re-immaginare la vita del nostro paese – prosegue -. Lo sguardo e’ rivolto al presente, per supportare la gestione dell’emergenza, ma anche al domani che ci aspetta, per ricostruire insieme un’Italia a prova di futuro, che sappia far leva sul valore della scienza e dell’innovazione”.

La campagna fa parte di un ampio programma, promosso da Novartis a livello mondiale, tra cui la costituzione di un fondo di 20 milioni di dollari per sostenere le comunita’ colpite dal COVID-19.

Oltre all’intervento a favore della Regione Campania, al contributo da devolvere per aiuti alla Lombardia e al finanziamento della home delivery di farmaci, Novartis promuove una serie di iniziative finalizzate a contrastare l’emergenza, rivolte in particolare alla comunita’ medico/scientifica, e progetti di lungo periodo per il ritorno allo sviluppo del Paese.

