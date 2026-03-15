Da noi... a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 15 marzo - Tuttoggi.info

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Da noi… a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 15 marzo

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Da noi… a ruota libera, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 15 marzo

Dom, 15/03/2026 - 19:03

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(Adnkronos) –
Torna oggi, domenica 15 marzo, ‘Da noi… a ruota libera’ con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini in onda alle 17.20 su Rai1.  

La prima ospite di oggi è Marisa Laurito: l’attrice e cantante ha appena concluso, dopo sei stagioni di grandi successi, la sua esperienza da direttore artistico del teatro Trianon di Napoli.  

Spazio, poi, alla storia di Maria Stella Maglio, tra i 10.001 tedofori nella lunga staffetta della fiamma olimpica per i Giochi di Milano Cortina, nonché vedova di Antonio Maglio, medico italiano scomparso nel 1988 e figura chiave per la nascita dei Giochi Paralimpici, che si tennero per la prima volta a Roma nel 1960, proprio grazie alla sua iniziativa.  

Mentre l’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali in corso si chiuderà proprio domenica, la signora Maglio sarà accompagnata in studio da Oney Tapia, grande atleta paraolimpico non vedente e vincitore di Ballando con le stelle nel 2017.  

A seguire, Maria Esposito: l’attrice che è tornata a interpretare Rosa Ricci nella sesta, attesissima, stagione di ‘Mare Fuori’, in onda su Rai 2 e disponibile su RaiPlay.  

Infine, Francesca Fialdini incontrerà i ragazzi del Rione Sanità: un gruppo di amici che con il coinvolgimento di Jago, artista di fama internazionale, stanno contribuendo, grazie all’arte, alla bellezza e alla valorizzazione delle sue opere, al processo di rinascita economica e sociale di uno dei luoghi simbolo di Napoli, il Rione Sanità. 

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