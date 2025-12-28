 Da noi... a ruota libera, Fabio Canino: "Ballando? Edizione pesante, colpa di alcuni personaggi..." - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Da noi… a ruota libera, Fabio Canino: “Ballando? Edizione pesante, colpa di alcuni personaggi…”

tecnical

Da noi… a ruota libera, Fabio Canino: “Ballando? Edizione pesante, colpa di alcuni personaggi…”

Dom, 28/12/2025 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “È stata un’edizione pesante”. Con queste parole Fabio Canino ha parlato dell’edizione appena conclusa di Ballando con le stelle. Il giurato, ospite oggi di Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, ha ammesso: “Se devo essere sincero è stata pesante perché c’erano molti personaggi molto strutturati, già famosi che facevano fatica a lasciarsi andare”.  

“Avevano paura di complotti – ha aggiunto Canino – in realtà noi giurati siamo lì anche per aiutare e chi vince alla fine, vince. Non ci paga nessuno, purtroppo. Altrimenti avrei fatto vincere La Signora Coriandoli”, ha ironizzato il giurato. L’edizione 2025, vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti, è stata caratterizzata dalla presenza di Barbara D’Urso, protagonista di (pochi) confronti accesi in particolare con Selvaggia Lucarelli. Filippo Magnini, stella del nuoto azzurro, ha avuto un faccia a faccia vivace con la giuria, lamentandosi per il trattamento ricevuto.  

La conduttrice Francesca Fialdini, seconda classificata nel dance show di Rai 1, ha fatto notare al giurato come il suo compito, insieme a quello dei suoi colleghi, sia importantissimo: quello di mettere i concorrenti a nudo. “C’è chi è pronto già a lasciarsi andare e chi invece pensa di voler solo ballare senza lasciarsi scalfire dai commenti della giuria. Per noi è importante conoscere chi abbiamo davanti”, ha aggiunto Canino.  

  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!