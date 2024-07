Da Montreal arriva “The Party/La Festa” spettacolo in lingua inglese tra Perugia e il lago Trasimeno - Tuttoggi.info

14 (Castel Rigone) 18 (Passignano) e 21 (Perugia) luglio – ore 21.30 – sono le date in cui si potrà assistere alla performance della compagnia La Porte Rouge di Montreal

Micro Teatro Terra Marique, in qualità di socio fondatore di CURA – CENTRO UMBRO RESIDENTE ARTISTICHE è lieta di presentare “The Party/La Festa” della compagnia La Porte Rouge di Montreal nato da un progetto di residenza condiviso tra CURA, l’Università Concordia di Montreal e il Prof. Robert Reid. Un progetto unico che ha portato il Prof. Reid e quattro studenti dell’Università Concordia a Perugia per una residenza dal 1 al 22 luglio.

I giovani artisti, tutti intorno ai 22 anni e alla loro prima esperienza internazionale, presenteranno il loro spettacolo in tre diverse location. Lo spettacolo – ospitato all’interno della rassegna Festival Estivo LUMe / L’Umbria delle Meraviglie – si ispira all’omonimo testo del drammaturgo polacco Mrozek e mette l’accento sul linguaggio non verbale e sulla relazione tra azione fisica e parola.

I 4 giovani reciteranno in lingua inglese e questo rappresenta un’importante occasione per i territori interessati di offrire ai tanti turisti stranieri, che in estate gravitano tra Perugia e il lago Trasimeno, la possibilità di assistere ad uno spettacolo teatrale all’aperto.

Le date e i luoghi delle rappresentazioni sono i seguenti:

• Domenica 14 luglio 2024 – CASTEL RIGONE, Piazzetta sant’Agostino alle ore 21.30

• Giovedì 18 luglio 2024 – PASSIGNANO, terrazza della Rocca alle ore 21.30

• Domenica 21 luglio 2024 – PERUGIA, circolo Penna Ricci in via Lucida 10 alle ore 21.30

Il Prof. Robert Reid è un rinomato regista e insegnante con una vasta esperienza nel campo del teatro. Negli ultimi dieci anni, Reid ha collaborato a molte produzioni, sia teatrali che cinematografiche, e ha insegnato in numerose istituzioni, tra cui l’Université du Québec a Montréal e il prestigioso Collège Jean-de-Brébeuf, dove ha supervisionato il programma di teatro dal 2001 al 2004. Reid ha prodotto numerosi con la compagnia La Porte Rouge.

Biglietti

Unico: €10,00

Per info e prenotazioni: 3761636555 – info@microteatro.it