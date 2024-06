NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Avevo una mia vita professionale negli Usa che ho deciso di abbandonare per dedicarmi alla politica. E non me ne sono pentito, perché la politica è una cosa bellissima, è veramente questo che mi piace fare”. Lo ha detto all’Italpress Christian Di Sanzo, deputato del Partito democratico eletto in Nord e Centro America, durante un evento del circolo PD a New York.

xo9/fsc/gtr

(Intervista e immagini di Stefano Vaccara)