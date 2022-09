Da lunedì bonus per 42mila autonomi e professionisti umbri: come funziona

La domanda va presentata online sui siti dei rispettivi Enti pensionistici, secondo la procedura telematica predisposta dall’Adepp. Ciascun beneficiario dovrà accedere alla propria posizione personale sul sito, utilizzando codice meccanico e pin, e allegando una copia di un documento d’identità e del codice fiscale. Chi ha un reddito inferiore a 20mila euro (sempre anno d’imposta 2021) avrà diritto a un bonus aggiuntivo di 150 euro.

Per la misura il Governo ha stanziato 600 milioni di euro. Per le domande c’è tempo fino al 30 novembre, ma le domande vengono accolte in ordine cronologico.

Si stima una platea di 3 milioni di Partite Iva interessate, di cui circa 42mila in Umbria.