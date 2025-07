Da Julia Roberts a George Clooney, tutti i vip attesi alla Mostra del Cinema di Venezia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Con il ‘debutto’ di Julia Roberts, i ritorni di George Clooney, Jude Law, Adam Driver, Cate Blanchett e Charlotte Rampling e forse le sorprese di Al Pacino e Martin Scorsese, il red carpet della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, si preannuncia come uno dei più abbaglianti degli ultimi anni.

Un parterre de rois che unisce le più grandi stelle del cinema internazionale ai nomi più amati del panorama italiano, in un’edizione che promette di lasciare il segno nella storia della kermesse sotto la direzione di Alberto Barbera.

Tra i nomi più attesi, c’è indubbiamente Julia Roberts: la diva consacrata da ‘Pretty Woman’ calcherà il tappeto rosso del Lido per la prima volta. Sarà accompagnata da Andrew Garfield, co-protagonista di ‘After the Hunt’, il nuovo film di Luca Guadagnino, e torna Emma Stone diretta da Yorgos Lanthimos in ‘Bugonia’, progetto che già si preannuncia cult.

Sul fronte delle coppie esplosive, George Clooney e Adam Sandler saranno insieme in ‘Jay Kelly’, diretti da Noah Baumbach, mentre Dwayne Johnson ed Emily Blunt porteranno sul Lido tutta la loro energia con ‘The Smashing Machine’ dei fratelli Safdie.

Grande attesa anche per ‘The Wizard of the Kremlin’, film di Olivier Assayas con Jude Law e Paul Dano, e per l’ambizioso ‘Frankenstein’ firmato Guillermo del Toro, che vanta un cast da brivido con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz e Mia Goth. Jim Jarmusch riunisce un cast stellare in ‘Father Mother Sister Brother’, che vede protagonisti Adam Driver, Cate Blanchett, Charlotte Rampling e Vicky Krieps, mentre Kathryn Bigelow firma il teso ‘A House of Dynamite’ con Idris Elba e Rebecca Ferguson. Sfileranno Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold), Mads Mikkelsen (The Last Viking di Jensen) e la coppia Adèle Exarchopoulos-Louis Garrel (Chien 51 di Jimenez).

Non mancheranno le sorprese con ‘Late Fame’ di Johns che riporta a Venezia Willem Dafoe, mentre resta il mistero su Gal Gadot e John Malkovich, annunciati nel cast di ‘In the Hand of Dante’ di Julian Schnabel, ma la cui presenza sul Lido è ancora incerta.

Sul fronte italiano, spiccano Toni Servillo, volto del nuovo film di Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’, Pierfrancesco Favino, interprete di ‘Il maestro di Daniele Di Stefano’, e Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di ‘Duse’ diretto da Francesca Marcello. Valeria Golino e Barbara Ronchi saranno al centro del delicato ‘Elisa’ di Antonio Di Costanzo, mentre Benedetta Porcaroli promette di sorprendere in ‘Il rapimento di Aarabella’ di Francesco Cavalli. Completano il quadro Vinicio Marchioni in ‘L’isola’ di Andrea di Capuano e Michele Riondino ne ‘La valle dei sorrisi’ di Fabio Strippoli, in una selezione italiana ricca di talento e visione autoriale.