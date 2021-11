La nuova carta di debito Exclusive di Intesa Sanpaolo per la prima volta prevede anche un assistente personale: a renderla unica è proprio la disponibilità di un Concierge dedicato, cui è possibile rivolgersi ad esempio per l’accesso a biglietti “introvabili”, per la prenotazioni di viaggi di lavoro e vacanze, per l’organizzazione di eventi o la ricerca di medici specialisti, aiuti domestici, acquisto ed affitto case, noleggio auto, yacht, aerei.

