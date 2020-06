Da Gruppo Bei e Bapr 200 milioni per le Pmi siciliane - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Duecento milioni di nuovi finanziamenti a disposizione di circa 2.000 PMI siciliane, a tassi vantaggiosi e con lunghe durate. E’ questo l’effetto dell’Accordo siglato oggi tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) e il Gruppo BEI (Fondo europeo per gli investimenti-FEI e Banca europea per gli investimenti-BEI).

L’operazione si inserisce nella cosiddetta “SME Initiative” (Iniziativa PMI) dell’Unione europea, che si basa sui Fondi strutturali e di investimenti europei (ESIF), messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ed è implementata in combinazione con le risorse del progetto della UE per le PMI “COSME” (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises) oltre che da risorse proprie FEI e BEI.

L’Accordo è stato firmato oggi tra Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa e Alessandro Tappi, Chief investment officer del FEI.

Il progetto rappresenta una tecnica di finanza strutturata innovativa definita risk transfer, realizzata abbinando i fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma europeo, oltre che risorse proprie di FEI e BEI.

“Siamo contenti di firmare questo accordo con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, un intermediario finanziario regionale impegnato nel sostegno alle PMI locali. L’operazione libererà una considerevole quantità di risorse dei Confidi, che saranno quindi disponibili per ulteriori prestiti a piccoli e medi imprenditori: è questo uno dei target dell’Iniziativa PMI in Italia e siamo particolarmente soddisfatti che tale obbiettivo sia stato raggiunto”, ha dichiarato Alessandro Tappi, Chief investment officer del FEI.

“Siamo molto soddisfatti di concludere questo accordo con il FEI, che permette di rafforzare la consolidata presenza della Banca sul territorio siciliano e di avviare rapporti di collaborazione con le Istituzioni Comunitarie a sostegno delle PMI e delle MidCap” ha aggiunto Saverio Continella, Direttore generale di BAPR.

