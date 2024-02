MILANO (ITALPRESS) – “L’azienda da sempre si è impegnata in questo percorso di transizione ambientale e sociale: lo facciamo attraverso il nostro manifesto di sostenibilità. Sono 7 punti chiari in cui ci impegniamo a valorizzare le persone, il lavoro e il territorio”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Simone Santini, direttore generale di Fileni.

