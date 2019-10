Da domenica voli per Milano e da marzo per Vienna

Lauda ha annunciato l’apertura di una nuova rotta per la prossima estate: dal 31 marzo 2020 l’Austria con la sua capitale Vienna sarà collegata con lo scalo di Perugia con due frequenze settimanali ogni Martedì ed il Sabato.

Il collegamento si aggiunge alle altre nuove destinazioni che sono state annunciate ultimamente da Perugia, tra le quali Milano Linate (da domenica 27 ottobre con Alitalia) e Rotterdam.

“È con grande piacere che accogliamo un’altra nuova destinazione di importanza strategica per la nostra regione, che permetterà di alimentare sia il traffico incoming che quello outgoing completando così l’esigenza di soddisfare sia il mercato tedesco, austriaco sia quello regionale. Dopo un lungo lavoro grazie alla primo gruppo aereo in Italia ed in Europa il nostro scalo diventa sempre più centrale nella campagna di crescita e di sviluppo del territorio che ci stiamo impegnando a fare” ha commentato il direttore generale dello scalo di Perugia San Francesco d’Assisi, Umberto Solimeno.

Andreas Gruber, ceo Lauda ha dichiarato: “Le nostre rotte funzionano perché abbiamo la giusta offerta per clienti attenti ai prezzi. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri passeggeri un nuovo servizio non stop di collegamento tra Perugia e Vienna. Con questo nuovo servizio city shuttle, incrementeremo il nostro network di collegamenti“.

Questi gli orari per Vienna

Sabato

Vienna Perugia 18h16 19h40

Perugia Vienna 20h05 21h30

Martedì

Vienna Perugia 14h55 16h20

Perugia Vienna 16h45 18h10

I voli saranno operati da Lauda Motion (compagnia di proprietà di Ryanair) con Airbus 320-200 da 180 posti a bordo e sarà operato sino alla fine di ottobre 2020 e sono già caricati e vendibili sul sito di laudamotion.com e/o sul sito di ryanair.com.

Le tariffe per Milano

Domenica 27 ottobre, primo volo da Perugia per Milano Linate. Partenza dallo scalo umbro alle 16,45, arrivo a Linate alle 17,50.

I costi sola andata: biglietto economy light euro 69,53; economy classic euro 89,53; economy flex 139,53. Per tutti i biglietti possibilità di sconto Alitalia del 15%.

