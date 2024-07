Da Ciufoli a Mattera, svelato il cast di 'Tale e Quale Show' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Svelato da Carlo Conti, come da tradizione sulla sua pagina Instagram, il cast della 14esima edizione di ‘Tale e Quale Show’, al via il prossimo 20 settembre su Rai1. Sarà anche un’occasione per lanciare nuovi protagonisti bravi e preparati.

Ecco i nomi dei partecipanti alla prossima stagione dello show: Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice; Amelia Villano, speaker radiofonica e comica, nota anche come imitatrice di Belen; Kelly Joyce, cantante francese nota per la hit 'Vivre la vie'; Giulia Penna, attrice e content creator; Verdiana Zangaro, cantante del trio Le Deva; Carmen Di Pietro, showgirl e attrice; Roberto Ciufoli, attore e comico, grande protagonista della Premiata Ditta; Thomas Bocchimpani, cantante, dal talent 'Amici'; Feysal Bonciani, cantante e attore, volto a teatro in 'Jesus Christ Superstar'; Massimo Bagnato, attore e comico, nel cast di 'Zelig'; Simone Annicchiarico, conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli.