Da Città della Pieve la seconda “Camminata del Perugino” - Tuttoggi.info

È stato presentato ieri alla Rocca di Città della Pieve un evento bello e significativo, che mette insieme la natura, il paesaggio e la cultura del Trasimeno nel nome di Pietro Vannucci, il “divin pittore”, “il meglio maestro d’Italia” come lo definiva il banchiere senese Agostino Chigi. Si tratta della seconda edizione della “ Camminata del Perugino ” che domenica 20 ottobre partirà dal Duomo di Città della Pieve alle ore 7:30 e interesserà nel suo tracciato antichi borghi, boschi, oliveti e vigne. Previste quattro soste, ciascuna con un punto di ristoro e con la possibilità di interrompere la camminata e di tornare a Città della Pieve grazie a un comodo servizio navetta.

La prima tappa sarà a Paciano dopo 13 chilometri, la seconda a Panicale dopo 19 chilometri, la terza al chilometro 26 al Santuario di Mongiovino e l’ultima a Fontignano, nel Comune di Perugia dopo 40 chilometri: ai partecipanti verrà consegnato un pacco gara con una maglietta omaggio dedicata alla camminata. I camminatori presumibilmente raggiungeranno Paciano all’incirca alle ore 11, Panicale alle ore 12:30 circa, il Santuario di Mongiovino fra le ore 13:30 e le 15, in base alle andature dei singoli partecipanti: infine, i più resistenti, arriveranno a Fontignano fra le 14:30 e le 17:30, con un piacevole “pasta party” finale.

La “Camminata del Perugino” è organizzata in tandem dal Gruppo Sportivo “Filippide ASD ” e dall’associazione culturale “ l’Olivo e la Ginestra ”, in collaborazione con l’associazione italiana “ Via Romea Germanica ”, il GAL Trasimeno Orvietano e le amministrazioni comunali di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia con l’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Ha introdotto la presentazione Louis Montagnoli in rappresentanza de “l’Olivo e la Ginestra” che ha presentato la manifestazione e ha poi dato la parola al sindaco di Città della Pieve Fausto Risini : «Il cinquecentenario del Perugino è stato un evento importante in tutta Italia ma in Umbria in particolare, con la nostra grande mostra pievese che ci ha dato lustro a livello internazionale. L’idea di queste due associazioni di organizzare un itinerario di cammino fra Città della Pieve, dove è nato, e Fontignano, dove è morto, è stata veramente geniale – ha detto Risini – e noi abbiamo subito aderito con entusiasmo, contribuendo alla sua buona riuscita e nella speranza che continui per tantissimi anni: lo sviluppo dei cammini è una tendenza in crescita costante in tutta Europa. Noi ci siamo fatti promotori della “Via Traversa” che fra Città della Pieve e Radicofani che, passando per Salci e San Casciano dei Bagni, mette in connessione la nostra “Via Romea Germanica” con la “Francigena”. Stiamo collaborando anche alla ciclovia “Tirreno-Adriatica”, da San Benedetto del Tronto all’Argentario che nel suo tracciato, nel nostro territorio, ricalcherà la Via Traversa».

«Ringrazio gli organizzatori – ha dichiarato Luca Dini , sindaco di Paciano – che curano da anni, e con grande successo devo dire, un settore importante come quello dello sport “slow”, lo sport legato all’ambiente, manifestazioni di importanza nazionale e internazionale come la “Strasimeno” della Filippide che attirano nel territorio tantissimi appassionati; sempre belle e di successo le camminate organizzate “l’Olivo e la Ginestra”. Il nostro territorio è particolarmente vocato alle attività fisiche che favoriscono la conoscenza dei loghi, il benessere psicofisico e aiutano la socializzazione e creano nuove amicizie».

«Un’occasione per promuovere il territorio – ha sottolineato Francesca Caproni , direttrice del GAL Trasimeno Orvietano – un’occasione per migliorare la propria condizione fisica e un’occasione per far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche. Nella Camminata del Perugino c’è tutto il meglio del nostro territorio, fatto di turismo originale e suggestivo e tutto questo grazie al grosso lavoro delle nostre belle associazioni di volontariato che, con passione e competenza, portano avanti queste iniziative. Il GAL è da sempre al fianco di queste attività legate alla cultura, allo sport, all’ambiente e alla valorizzazione territoriale, con l’obiettivo di favorire un’ulteriore crescita delle manifestazioni».

È intervenuta Ivana Bricca , vicepresidente dell’associazione Via Romea Germanica, cha ha spiegato come l’associazione, partendo dal percorso principale che in Italia va dal Brennero a Roma, «vuole entrare nei sistemi viari interni territoriali, permettendo a chi cammina di conoscere meglio le tradizioni, i paesaggi, le varie identità, l’enogastronomia, tutte quelle peculiarità di territori bellissimi e ancora poco conosciuti, spesso fuori dai circuiti del turismo di massa».

Il presidente della Filippide Giovanni Farano ha spiegato i dettagli tecnici della manifestazione con notizie sui ristori che saranno particolarmente curati e proporzionati al numero di iscritti: lo scorso anno parteciparono circa 150 camminatori. «Iscriversi è semplicissimo, come avviene per la Strasimeno: si può visitare il sito www.icron.it cercando Camminata del Perugino ed il costo di partecipazione da sostenere è di 15 euro più eventualmente 3 euro per coloro che vogliono usufruire del servizio navetta». Per avere maggiori informazioni si possono contattare i seguenti indirizzi e-mail e telefoni: giov.far@gmail.com e il numero 3470068742; louismontagnoli@libero.it e il numero 3471715155. (AKR)





Luogo: CITTA’ DELLA PIEVE, PERUGIA, UMBRIA