Da Bergamo a Palermo per completare gli studi. "Qui si vive meglio" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Da Bergamo a Palermo per studiare all’università. Giulia Trapletti è riuscita a non demordere dal suo intento di iscriversi alla triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali all’Università degli Studi di Palermo. Da Nord a Sud una migrazione in controtendenza che, a pochi giorni dalla laurea con il massimo dei voti, racconta con orgoglio. La storia di Giulia rappresenta ancora una piccola percentuale rispetto al totale delle iscrizioni dell’Ateneo palermitano, ma si tratta di una incidenza in crescita. Non è la sola studentessa che ha fatto questa scelta se si pensa che nell’anno accademico 2023-2024 le prime tre province non siciliane nella classifica delle iscrizioni dell’ateno sono state Torino, Roma e Milano. Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

