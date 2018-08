Da Assisi una giornata di preghiera per la pace in Nicaragua

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Il 27 di questo mese il nostro appuntamento di preghiera per la pace secondo lo ‘Spirito di Assisi’ vorrà accendere i riflettori sui conflitti ‘minori’, quelli che rischiano di essere dimenticati e che non sempre trovano la giusta eco nell’informazione”. Questo l’appello lanciato dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, come intenzione di preghiera per la pace del 27 agosto. Un appuntamento che si ripete ogni mese, voluto dallo stesso e portato avanti dalla Commissione diocesana per lo “Spirito di Assisi”. Come di consueto religiosi e laici sono invitati a pregare per la pace in Nicaragua nei vari momenti e nelle celebrazioni eucaristiche della giornata. Non è previsto un momento comune ma ognuno è invitato a pregare per questa intenzione nell’arco della giornata del 27 agosto.

“In particolare – precisa il vescovo – vorrei invitarvi a supplicare il Dio della pace per la situazione del Nicaragua, piccola nazione del Centro America, con una situazione politica difficile che dal punto di vista sociale sta diventando drammatica e registra un notevole carico di vittime. Mentre ci vengono segnalate pesanti violazioni dei diritti umani, abbiamo notizia della testimonianza evangelica delle comunità cristiane e dei loro pastori. La preghiera guardi alle vittime ma anche a quanti si stanno adoperando con tutti i mezzi nonviolenti e leciti in una difficile mediazione per costruire la pace. Non dimentichiamo – ha aggiunto – gli stessi responsabili di questi abusi. Perpetrandoli, essi tradiscono la vocazione di servitori del bene comune dei loro popoli. Dio che conosce anche le pieghe della loro coscienza, apra i loro cuori a pensieri di giustizia e di pace. Nella morte del suo figlio Gesù egli si è rivelato come amore infinito. A lui, con i diversi nomi e modi delle varie tradizioni religiose, salga fiduciosa la nostra preghiera”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa