Cybersicurezza, Tajani “Non sottovalutare attacchi ma non creare panico” - Tuttoggi.info

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Cybersicurezza, Tajani “Non sottovalutare attacchi ma non creare panico”

ItalPress

Cybersicurezza, Tajani “Non sottovalutare attacchi ma non creare panico”

Mer, 11/11/2026 - 10:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in guerra? Sì, non è una guerra con le armi, la guerra ibrida usa gli strumenti tecnologici per creare problemi alle democrazie occidentali. Tra gli hacker ci sono anche i filorussi, tutte le indagini portano verso est”.
Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Mattino Cinque” su Canale 5. “Noi siamo al lavoro ormai da tempo, per quanto riguarda l’Italia sono hacker filorussi. I francesi ritengono che sia l’Iran, in Italia non abbiamo prove di questo”, ha aggiunto. “Sono dell’idea che non bisogna sottovalutare mai gli attacchi di una guerra ibrida ma nemmeno creare il panico tra i cittadini. Per il momento sono attacchi rivolti alle istituzioni, in Italia non è successo come in Francia, non bisogna creare allarmismo. Siamo in grado di proteggerci, stiamo lavorando per migliorare ulteriormente le nostre difese e a chi dice che non bisogna spendere in sicurezza dico che questa è sicurezza”, ha spiegato Tajani. “Ho risposto con ironia agli attacchi degli hacker, dobbiamo dimostrare che non si ha paura. Uno Stato serio non si fa intimorire, rispondiamo agli attacchi, proteggiamo i dati- Gli italiani non si fanno condizionare da chi vuole il caos, bisogna reagire”, ha concluso il ministro.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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