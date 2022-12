Curtoni seconda in superG a St. Moritz, vince Shiffrin - Tuttoggi

SAINT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Elena Curtoni ha chiuso al secondo posto il superG di Saint Moritz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, con il crono di 1’13″74, si è arresa solo alla statunitense Mikaela Shiffrin, che l’ha preceduta di 12 centesimi. Sul podio anche la francese Romane Miradoli, terza a 40 centesimi da Shiffrin. Quinto posto di Sofia Goggia a 0″60, 11esima Federica Brignone a 1″25. Così le altre italiane in gara: 28esima Laura Pirovano, 30esima Roberta Melesi, 31esima Karoline Pichler e 36esima Nadia Delago. Uscite Marta Bassino e Nicol Delago. In classifica generale, Shiffrin sale a 575 punti e solidifica il primato davanti a Goggia (470).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

