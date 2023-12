Curioni "La cybersecurity non coincide con la protezione dei dati" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Per qualche strana ragione si è formata nelle PMI un’equazione per cui la protezione dei dati, sulla quale hanno speso denaro per essere conformi alle regolamentazioni europee, è stata fatta coincidere con la cybersecurity. Purtroppo non è così”. Lo dice Alessandro Curioni, esperto di Cybersecurity e fondatore DI.GI Academy, a margine della presentazione a Milano dell’indagine di Grenke Italia, realizzata in collaborazione con Cerved Group e Clio Security, su un campione di oltre 800 imprese con un fatturato compreso fra 1 e 50 milioni di euro e con personale variabile dai 5 a i 250 dipendenti.

xh7/sat/gtr