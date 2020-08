Cupra Formentor, il suv ibrido plug-in - Tuttoggi

VERONA (ITALPRESS) – Cupra Formentor è un Suv coupè ibrido plug-in ad alte prestazioni. Le misure: 4,45 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,51 altezza. Il frontale è definito dalle linee dinamiche dei gruppi ottici full led a cui si aggiungono i fari fendinebbia di forma circolare. Il design del frontale è completato dal robusto paraurti, con prese d’aria che ne definiscono il carattere marcatamente sportivo. L’illuminazione è nuovamente protagonista nel posteriore, con il coast-to-coast che unisce i gruppi ottici. Il design sportivo è inoltre enfatizzato dall’estrattore integrato con 4 terminali di scarico. L’abitacolo non è da meno, con luci di benvenuto e di sicurezza che avvisano il conducente in circostanze di pericolo. I cerchi in lega Machined da 19″ con dettagli in colore rame Cupra sono di serie, così come i freni Brembo de 18″ con finiture in rame a contrasto.

Una volta a bordo, ci si trova davanti ai dettagli di un modello ad alte prestazioni: sedili sportivi avvolgenti di serie, touchscreen panoramico da 12″ con sistema di navigazione, plancia in tonalità petrol blue con doppie impunture color rame e volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida Cupra integrati. Il nuovo modello vanta due motori ad alte prestazioni, tra cui il propulsore ibrido plug-in fino a 245 CV. Sette marce e trazione integrale 4Drive completano questo connubio di elettrificazione e sportività.

(ITALPRESS).