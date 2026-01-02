Cuneo, valanga travolge quattro persone: un morto e due feriti gravi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Due morti in montagna nella giornata di oggi, sulle Piccole Dolomiti e nei pressi del rifugio Bonelli in provincia di Cuneo.

Una valanga ha travolto quattro persone nei pressi del rifugio Bonelli in provincia di Cuneo. Una persona è morta, due sono rimaste ferite e sono in codice rosso mentre una è in codice verde. Sul posto il 118 di Cuneo.

Uno scialpinista veneziano di 50 anni è morto questa mattina dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una valanga, mentre con un amico stava scendendo il Vajo Gabele, sulle Piccole Dolomiti della zona di Recoaro Terme (Vicenza). Il distacco di neve mista a sassi è avvenuto mentre i due si trovavano nella parte finale della discesa. Il 50enne è stato travolto riportando gravissimi traumi alla testa e all’addome avendo sbattuto più volte sulle rocce affioranti. A dare l’allarme il suo amico, solo sfiorato dalla slavina e rimasto illeso, che lo ha raggiunto ed estratto dalla neve.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno e l’elicottero di Treviso Emergenza. Calati tecnico di elisoccorso ed equipe medica, il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. L’amico è stato portato a valle, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri.