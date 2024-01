Cultura della legalità, i Carabinieri a scuola a Borroni

Il senso civico si insegna a scuola. E’ così che i carabinieri portano avanti il progetto “Cultura della legalità”. Nei giorni scorsi il Maggiore Giuseppe Agresti, comandante della Compagnia di Foligno, ha effettuato incontri con gli studenti delle classi quinte della scuola primaria di Borroni.

Il ruolo dell’Arma

L’incontro, a cui hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni, è stato l’occasione per affrontare il ruolo dell’Arma all’interno della società e per parlare di argomenti quali l’uso consapevole dei social, bullismo e cyberbullismo, analizzando i due fenomeni, con l’ausilio di casi concreti che hanno suscitato il vivo interesse dei giovani studenti. Sono stati inoltre forniti validi consigli su come sviluppare la giusta sensibilità per identificare un episodio di bullismo, su come difendersi e sull’importanza di trovare il coraggio di denunciare l’episodio e l’eventuale ‘bullo’.

Partecipazione attiva dei Carabinieri

I bambini hanno partecipato attivamente, ponendo molte domande ai Carabinieri che, ben lieti, hanno risposto, usando un linguaggio semplice e adatto alla platea, facendo ricorso ad esempi basati sui fatti realmente accaduti e alle proprie esperienze personali, rendendo tangibile uno dei tantissimi valori fondamentali perseguiti dall’Istituzione: la tutela dei bambini.