Cucinelli, Vetrya, Ecosuntek, TerniEnergia, Go Internet: così la settimana delle spa umbre in Borsa - Tuttoggi

Settimana in frenata per il titolo Brunello Cucinelli spa, dopo i consistenti rialzi che avevano portato le azioni della casa di moda umbra a toccare quota 38,54. Alla chiusura di venerdì a Piazza Affari il titolo si è stabilizzato a 36,28 euro, riportandosi ai livelli di inizio contrattazione, ma dopo aver ancora superato quota 37 nel corso della giornata.

Una frenata fisiologica, considerando l’importante ascesa (il 6 gennaio il titolo era quotato 31,80) seguita alla diffusione dei dati provvisori sul 2019 ed alle stime per il 2020.

Settimana di alti e bassi per Vetrya spa, che chiude a 4,80 (5,00 la quotazione di inizio seduta), in leggero recupero. Il titolo non ha comunque conosciuto significative oscillazioni, visto anche il volume dei titoli scambiati.

Chiusura in ribasso (-0,48%) per Go Internet spa, stabilizzata venerdì a 1,04 euro.

Giornata positiva venerdì per Ecosuntek spa, che ha chiuso le contrattazioni a 8,35 euro (mettendo a segno un +2,45%). Lunedì il titolo era quotato 7,80 con un progresso settimanale consistente.

Settimana piatta per TerniEnergia spa, che chiude a 0,40 così come aveva aperto lunedì.