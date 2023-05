Cucinelli porta a Solomeo la sceicca dell’arte Al-Mayassa Al-Thani

In visita al re del cachemire la mecenate che sta portando avanti a suon di petroldollari e opere d'arte la rivoluzione culturale in Qatar

Ha fatto visita a Solomeo, regno del re del cachemire Brunello Cucinelli, Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al- Thani, la sceicca dell’arte contemporanea. Sorella dell’attuale emiro del Qatar e moglie di Al Mayassa, uno degli uomini più ricchi al mondo, è considerata tra le donne più influenti nel campo dell’arte. Con un budget per le acquisizioni di opere per i musei chi si aggira sul miliardo di dollari l’hanno, sta trasformando il piccolo Paese del Golfo Persico e la sua capitale Doha in una delle terre culturalmente più vivaci al mondo.

Una visita, quella al borgo di Solomeo e all’azienda Brunello Cucinelli, avvenuta nell’ambito della conferenza internazionale Art for Tomorrow “The Heritage of Humanism”, fondata nel 2015 dal The New York Times e organizzata da Achilles Tsaltas e dalla Democracy & Culture Foundation. Un evento che si è tenuto a Firenze e a Solomeo.

“Insieme ai tanti amici – il commento di Brunello Cucinelli affidato ai social – con i quali ci siamo ritrovati nel Teatro di Solomeo, abbiamo riflettuto sui temi dell’arte, della creatività, della bellezza e del ruolo centrale della cultura nell’immaginare nuove idee per l’umanità”.