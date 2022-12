Cuccioli trasportati illegalmente in Italia, coppia fermata in Umbra - Tuttoggi

Durante il controllo, gli operatori del Distaccamento di Castiglion Del Lago hanno trovato due scatoloni con all’interno dei cuccioli di razza Bichon Maltese che emettevano dei guaiti. I due passeggeri non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili per il possesso dei cuccioli e gli agenti hanno sospettato irregolarità. Hanno quindi chiamato il personale veterinario dell’U.S.L. Umbria 1, il quale ha scoperto che i cuccioli non erano vaccinati e non avevano il microchip di riconoscimento.

Dato che il trasporto degli animali violava le norme in materia e i cuccioli erano presenti illegalmente sul territorio nazionale, gli agenti li hanno sequestrati e affidati in custodia ad una struttura specializzata di Todi. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Arezzo per traffico illecito di animali da compagnia, un reato previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, che ratifica e attua la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987.