Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy - Tuttoggi

PARMA (ITALPRESS) – La partita tra le difese più battute del campionato offre sette gol in totale e rinvia l’appuntamento del Crotone con la retrocessione matematica. La squadra di Cosmi batte 4-3 il Parma con le reti di Magallan, Simy (doppietta) e Ounas che riducono di due punti il gap tra le due squadre. Dopo 30′ il risultato è già sull’1-1 con diverse occasioni da rete. La prima è di Messias che al 14′ sfonda sulla destra, rientra sul piede mancino e lascia partire una conclusione che si stampa sulla traversa. Ma dal calcio d’angolo successivo, arriva l’1-0 del Crotone: Ounas si incarica di un corner, la traiettoria premia lo stacco aereo di Magallan che di testa firma il vantaggio. Al 25′ si accende il Parma. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Cordaz rinvia sulla testa di Hernani un pallone che carambola sul palo. Sono le prove del pareggio che arriverà al 29′: Cornelius si improvvisa uomo assist e lo fa con un cross che trova pronto lo stesso Hernani alla deviazione vincente. Nel finale di primo tempo, il Crotone allunga: lo fa con Simy con un tocco a porta vuota su assist di Ounas che al 46′ si scatena e sigla il 3-1 con un mancino che non lascia scampo a Colombi da fuori area. Nella ripresa il Parma entra con fiducia e accorcia il parziale con la più semplice delle combinazioni: spizzata di testa di Cornelius e attacco della profondità di Gervinho che col mancino non sbaglia. E al 54′ c’è il pareggio: Pezzella crossa dalla sinistra, la palla finisce sui piedi di Mihaila che realizza un rigore in movimento e fa 3-3 col destro. Ma il Crotone la vuole vincere e torna avanti al 69′: il neo entrato Osorio stende in area Reca, Rapuano concede il rigore e Simy sigla il diciannovesimo gol stagionale e il 4-3. Nel finale il Parma tenta l’assedio in una fase di nervosismo che coinvolge anche Cosmi e D’Aversa. Ma gli sforzi non bastano: il Crotone vince per la prima volta in trasferta, il Parma rischia di perdere anche il penultimo posto.

(ITALPRESS).