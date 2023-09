ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “La situazione di crisi nell’area del Sahel può avere soltanto una soluzione condivisa. L’Italia auspica un tavolo con Paesi della regione per individuare misure idonee a contrastare terrorismo, attività illecite transfrontaliere, instabilità dell’area”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Algeria.

sat/gtr