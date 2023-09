Crosetto "L'Algeria è un partner strategico per l'Italia" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Proficuo incontro nel segno del rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria su diversi temi. Questo partenariato è fondamentale per la sicurezza del Mediterraneo edel Sahel”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Algeria, dove ha incontrato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.

sat/gtr