sat/gtr

(fonte: Ministero della Difesa)

“Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra con un aumento esponenziale degli attacchi via terra che andranno ad aggiungersi a quelli missilistici portati dalla Russia”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione del Gruppo di Contatto per l’Ucraina a Ramstein, in Germania.