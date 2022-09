Crolla scala al Globe Theatre di Roma, almeno 12 feriti - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Tragedia sfiorata a Roma, a causa del crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo di uno spettacolo scolastico. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno una dozzina i feriti, tra docenti e studenti, soccorsi dai vigili del fuoco. “Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”, fanno sapere i pompieri via Twitter.“Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli – dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi”.“E’ bene che ci sia un’approfondita verifica per capire le cause”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

– foto account Twitter vigili del fuoco –

(ITALPRESS).