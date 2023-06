È crollato il soffitto della vecchia stazione di Porta Susa in centro a Torino. L’edificio è in disuso da anni e in attesa di riconversione. A quanto ricostruiscono i vigili del fuoco, non dovrebbero esserci feriti in seguito al crollo, anche se si attende la conclusione delle ispezioni condotte anche dalle unità cinofile.

