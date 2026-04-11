Crolla il solaio di una struttura ricettiva: persona intrappolata salvata dai pompieri | FOTO - Tuttoggi.info

Crolla un solaio in una struttura del Trasimeno, vigili del fuoco sul posto per salvare una persona rimasta intrappolata sotto i detriti e ritrovata in buone condizioni; è stata affidata ai sanitari per le cure del casso.
I caschi rossi stanno intervenendo – sabato pomeriggio – per il crollo di un solaio all’interno di una struttura ricettiva. Sul posto personale della sede Centrale di Perugia e Funzionari di Guardia, impegnati nella rimozione delle parti crollate per il salvataggio di una persona rimasta bloccata ma cosciente e in buone condizioni di salute. Cause in corso di accertamento. Intervento attualmente in corso.