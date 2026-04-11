 Crolla il solaio di una struttura ricettiva: persona intrappolata salvata dai pompieri | FOTO - Tuttoggi.info
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Crolla il solaio di una struttura ricettiva: persona intrappolata salvata dai pompieri | FOTO

Flavia Pagliochini

Crolla il solaio di una struttura ricettiva: persona intrappolata salvata dai pompieri | FOTO

Sab, 11/04/2026 - 14:45

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Crolla un solaio in una struttura del Trasimeno, vigili del fuoco sul posto per salvare una persona rimasta intrappolata sotto i detriti e ritrovata in buone condizioni; è stata affidata ai sanitari per le cure del casso.

I caschi rossi stanno intervenendo – sabato pomeriggio – per il crollo di un solaio all’interno di una struttura ricettiva. Sul posto personale della sede Centrale di Perugia e Funzionari di Guardia, impegnati nella rimozione delle parti crollate per il salvataggio di una persona rimasta bloccata ma cosciente e in buone condizioni di salute. Cause in corso di accertamento. Intervento attualmente in corso.

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