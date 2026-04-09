Crolla "Il rapporto tra Italia e Usa sulle startup è virtuoso e consolidato" - Tuttoggi.info

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Crolla “Il rapporto tra Italia e Usa sulle startup è virtuoso e consolidato”

ItalPress

Crolla “Il rapporto tra Italia e Usa sulle startup è virtuoso e consolidato”

Gio, 09/04/2026 - 21:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto tra Stati Uniti e Italia sull’investimento in startup è un rapporto virtuoso, consolidato, in crescita. È un dato quello degli investimenti di Venture Capital americano in startup italiane che naturalmente è importante, cresce e aiuta startup italiane grazie a questi capitali a rilocalizzarsi nel centro delle startup mondiali, ovvero la Silicon Valley e l’area di San Francisco”. Lo ha affermato Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, a margine dell’evento “Longevity economy. Prospettive dell’agetech transatlantico” che si è svolto a Milano.

xh7/sat/mca2

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