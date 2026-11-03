Croce Rossa, Valastro ricorda i volontari morti nell'incidente in Bosnia - Tuttoggi.info

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Croce Rossa, Valastro ricorda i volontari morti nell’incidente in Bosnia

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Croce Rossa, Valastro ricorda i volontari morti nell’incidente in Bosnia

Mar, 03/11/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Adriano era un nostro volontario di Croce Rossa da oltre 40 anni, faceva tantissima attività di carattere sanitario, anche come docente nelle scuole. Molti non sanno che la mattina andava a insegnare educazione sanitaria e primo soccorso nelle scuole. Faceva parte del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e amava servire la Patria e portare l’umanità dentro e fuori. Laura era entrata da poco più di un anno, ma subito si era distinta perché si era formata come soccorritrice, era laureanda in Medicina, aveva una grandissima esperienza anche con formazione all’estero, grandissima professionalità anche prima di entrare a far parte della Croce Rossa”. Lo ha dichiarato Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, a margine dei funerali solenni delle 4 vittime dell’incidente elicotteristico avvenuto in Bosnia il 29 ottobre scorso. celebrati oggi a Roma. Tre loro il Capitano Franco Adriano Zecchillo e il Sergente Maggiore Laura Procacci del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

xc7/sat/gsl

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