Croce Rossa Italiana, il presidente nazionale Valastro in visita a Orvieto - Tuttoggi

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, ma anche di gratitudine

ed emozione per la significativa benemerenza conferita ad Anna Petrangeli, presidente uscente del

Comitato territoriale CRI di Orvieto, insignita della medaglia d’argento al merito della Croce Rossa per aver dato lustro all’Associazione nell’adempimento del proprio servizio e per aver contribuito in maniera

pregevole alle sue opere ed attività.