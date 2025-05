Croce Rossa, Aurigemma: "Bandiera verrà esposta in consiglio regionale" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, ho ricevuto la bandiera della Croce Rossa da parte del Presidente del Comitato regionale Lazio, Salvatore Coppola. Bandiera che verrà esposta in Consiglio: il nostro gesto simbolico vuole dare la giusta riconoscenza a una realtà che svolge attività preziose, e che lo scorso anno ha compiuto 160 anni. Tra l’altro, proprio nel 2025 ricorrono i 60 anni dalla stesura dei suoi principi fondamentali. La Croce Rossa rientra in un Movimento internazionale, ed è ben radicata sul territorio, con oltre 60 comitati nel Lazio e più di 14mila volontari ( di cui circa la metà su Roma e provincia)”. Così, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che oggi è intervenuto in Aula, all’inizio della seduta consiliare, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa

“Per di più, abbiamo l’onore di avere il presidente Francesco Rocca, che ha ricoperto proprio il ruolo di presidente della Croce Rossa italiana e dell’internazionale di Croce Rossa. Svolgono numerose attività, principalmente in ambito di assistenza sanitaria, inclusione sociale (pensiamo ai centri antiviolenza). Ma non dobbiamo dimenticare gli interventi nelle zone colpite da emergenze; – continua Aurigemma – le attività di donazione di sangue e il grande impegno verso i giovani, con la Gioventù di Croce Rossa, che è molto attiva. Fino al ruolo fondamentale di ausilio alle forze armate e ai pubblici poteri, con due componenti specializzate, come il corpo militare volontario e il corpo delle infermiere volontarie. O anche alle missioni di pace, e alle attività nelle zone di conflitto. Quando parliamo di sanità, non possiamo non citare il grande lavoro svolto ai tempi dell’emergenza covid”.

“La Croce Rossa, quindi, è una realtà ben presente sul territorio, al servizio delle nostre comunità: proprio nel periodo di Pasqua, grazie all’intervento tempestivo di un gruppo di volontari del Comitato di Itri, di un poliziotto fuori servizio e dei soccorritori del 118, è stato salvato un uomo di 60 anni a Gaeta (in provincia di Latina), colpito da un arresto cardiaco improvviso. Tra l’altro, la Croce Rossa punta molto sulla formazione dei volontari: aspetto, questo, che rappresenta un vero baluardo per l’intero Movimento. – conclude Aurigemma – Il loro impegno costituisce uno stimolo anche per noi amministratori, nel segno della solidarietà, dell’altruismo, soprattutto nei confronti di chi ha più difficoltà. Valori, questi, che oggi sono particolarmente attuali, visto che sono gli insegnamenti che ci ha lasciato Papa Francesco. Infine, colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti alla Croce Rossa per il suo lavoro, e anche per l’impegno profuso nei giorni delle esequie del Santo Padre”.