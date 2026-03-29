Cristini (Vexuvo) "Fonti rinnovabili strategiche, ci rendono indipendenti" - Tuttoggi.info

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Cristini (Vexuvo) “Fonti rinnovabili strategiche, ci rendono indipendenti”

ItalPress

Cristini (Vexuvo) “Fonti rinnovabili strategiche, ci rendono indipendenti”

Dom, 29/03/2026 - 21:03

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MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Tutto ciò che compriamo dall’estero, da paesi che hanno il vantaggio di essere in pochi a poter fornire determinate fonti, ci mette a rischio, soprattutto da un punto di vista geopolitico. Le fonti rinnovabili hanno un vantaggio molto importante: hanno dei costi operativi molto bassi” e “ci rendono realmente indipendenti perché acqua, vento e sole sono fonti che non paghiamo, che sono a disposizione del nostro paese e che ci possono rendere realmente indipendenti energeticamente. Quindi è diventata non soltanto una tematica di impatto ambientale ma anche strategica in termini di prezzo e di competitività”. Lo ha detto Andrea Cristini, CEO e co-founder Vexuvo, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.

xi2/abr/mca1

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