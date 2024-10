Crispi At6 Gtx: maggior comfort, più grip - Tuttoggi.info

1 di 6

Si chiama Attiva Tactical la linea di scarponcini tattici di Crispi (crispi.it) e al modello At4 Gtx si aggiunge ora il nuovo At6 Gtx. Si tratta di uno scarponcino studiato appositamente per ottenere il massimo della performance per gli operatori professionali dell’ambito tattico-operativo. Il nuovo At6 Gtx è uno stivaletto dal taglio Mid, leggermente più alto rispetto al modello At4 Gtx, che fa della robustezza abbinata al comfort la sua caratteristica principale e che ingloba le migliori tecnologie che Crispi ha sviluppato in questi anni nelle calzature destinate ai settori military e law enforcement.

La tomaia è in camoscio idrorepellente e tessuto ad alta resistenza. La membrana Gore-Tex Performance comfort garantisce comfort climatico ottimale anche in caso di temperature miti. La suola è un altro dei punti di forza di questo scarponcino, pensato per chi deve percorrere lunghe distanze su terreni sia asciutti sia bagnati: si tratta della Megagrip di Vibram, con intersuola ammortizzante in poliuretano e inserto a modulo ondulato. La Megagrip presenta una mescola in gomma dall’elevata aderenza e resistenza per garantire un equilibrio ottimale tra stabilità e flessibilità sul terreno.

La soletta estraibile è a tre strati: tessuto Air mesh, feltro e carboni attivi, che assicurano traspirabilità e un’efficace azione antisudore e antiodore grazie alla costruzione Crispi 3D. Le solette sono anatomiche e automodellanti e il materiale a maglia d’aria con cui sono costruite contribuisce a migliorare la circolazione dell’aria all’interno dello scarponcino per mantenere i piedi più freschi e asciutti. Il design anatomico fa sì che la soletta si adatti meglio al piede di chi utilizza l’At6 Gtx. Il sistema brevettato Instant fit ingloba tre tecnologie costruttive che da anni rappresentano il fiore all’occhiello della produzione: Abss (Ankle bone support system), che sostiene il malleolo per ridurre il rischio di distorsioni; Afs (Anatomic fit system), per avvolgere meglio il piede e migliorare il controllo durante la camminata; Blc (Board lasting construction), per rendere ottimali rigidità torsionale e flessibilità.

Il bordone sul lato interno è cucito e presenta un rinforzo para-corda, questo per aumentare la resistenza e la protezione in caso l’operatore sia impegnato nella discesa dalla fune. L’allacciatura con ganci passanti a scorrimento rapido è molto alta e contribuisce a rendere lo scarponcino molto più avvolgente sulla caviglia.

Il nuovo modello At6 Gtx di Crispi pesa 640 grammi, è disponibile nei colori Black black e Brown Op, dal numero 40 al 47 e costa 285 euro.

