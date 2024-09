Crisi lago Trasimeno, Pavanelli (M5s): "Richieste misure straordinarie al Governo” - Tuttoggi.info

Il lago Trasimeno non gode di buona salute, ormai è un fatto acclarato. Sulla vicenda è intervenuta la deputata umbra del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, che ha anche annunciato il deposito di un’interrogazione parlamentare. “Nel 2023 il livello dell’acqua del lago Trasimeno ha raggiunto i meno 156cm sotto il livello zero idrometrico. Si tratta del dato più basso dal 1968. Una situazione – secondo le previsioni – destinata a perdurare almeno fino al 2026 e che dovrebbe preoccupare le istituzioni finora ingiustificatamente inerti. Il lago Trasimeno è il quarto lago più esteso d’Italia. Una risorsa indispensabile per il territorio umbro e per l’Italia Centrale che necessita di manutenzioni costanti per scongiurare sorti più tragiche. Le conseguenze derivanti dall’aggravarsi della sua crisi per l’economia locale, per il turismo e, in generale, per l’indotto che il lago stesso garantisce grazie alle spiagge balneari, alla navigabilità, al trasporto pubblico sarebbero devastanti. Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’ambiente per chiedere urgenti misure normative ed economiche per preservare questa risorsa essenziale per il nostro territorio, ma anche l’istituzione di una cabina di regia dotata di una commissione tecnico-scientifica che possa occuparsi di verificare tutte le diverse possibilità di stabilizzazione strutturale del livello del lago”. Le parole della deputata M5s, Emma Pavanelli.



