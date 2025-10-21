Crisi idrica del Trasimeno, al via i preparativi per il maxi-evento "Ogni goccia conta!" previsto il 7 e 8 novembre - Tuttoggi.info

Un movimento formato da semplici cittadini che vuole contribuire ad allargare il dibattito sul futuro del Lago Trasimeno, fornendo idee e stimolando chi deve nella pratica individuare ed applicare le migliori soluzioni per porre fine all’agonia del quarto bacino d’Italia.

“Il Lago al centro” non è solo uno slogan ma, fedele al nome dato appunto al movimento, rappresenta anche quel senso di comunità che porterà nei giorni del 7 e 8 novembre prossimi a realizzare un vero e proprio evento dal titolo, “Ogni goccia conta”: un titolo ben centrato che pone la massima attenzione alla gestione oculata della risorsa idrica del bacino imbrifero.

Nella Sala del Gambero a San Savino di Magione si proverà dunque a individuare scenari possibili ed azioni concrete per il Trasimeno attraverso quattro sessioni tematiche organizzate con la formula della ‘’tavola rotonda’’ per ascoltare, confrontarsi e parlare concretamente del Lago con tecnici e studiosi provenienti da tutta Italia insieme ad istituzioni e cittadinanza.

L’evento ha la finalità di portare alla luce varie esperienze utili alla causa, con l’obiettivo di alzare lo sguardo alle possibilità che nuovi studi e nuove tecnologie sono in grado di proporre.

I dettagli del programma sono in via di definizione, ma intanto fervono i preparativi e gli organizzatori fanno sapere che “vorremmo che questo evento diventasse un appuntamento annuale per parlare e programmare il futuro del Trasimeno. Due giorni in cui, come movimento di cittadini, vorremmo che emergessero, anche con i nostri suggerimenti, le priorità di intervento e i tempi necessari per realizzare i lavori necessari a migliorare lo stato di salute del nostro lago’’. L’obiettivo, insomma, è quello di fare rete, anche con le altre associazioni e realtà del territorio.

Con l’occasione ci sarà anche l’opportunità di promuovere l’edizione 2026 de ‘’L’isola di Einstein’’ che si terrà dal 26 al 28 giugno 2026, un grande evento che si è fermato a causa dei problemi legati alla navigazione e che, con coraggio e fiducia, prova a ripartire. La crisi idrica, del resto, si sconfigge anche così, tonando a progettare iniziative sul lago e per il lago. Anche questa è una goccia in più e… “Ogni goccia conta!”.





Luogo: Sala del Gambero, Loc. San Savino, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA