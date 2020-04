Cri Sicilia, Corsaro riconfermato presidente - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Luigi Corsaro e’ stato riconfermato Presidente della CRI Sicilia. Lo rende noto il Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana.

“L’emergenza Covid-19 e l’eccezionalita’ della situazione – si legge in una nota – non hanno fermato ne’ soffocato l’espressione democratica della Croce Rossa Italiana, cosi’ come espresso dal Presidente Nazionale CRI, Francesco Rocca. Per realizzare tutto questo e’ stata elaborata una piattaforma elettronica dotata di alti livelli di sicurezza per garantire la procedura degli aventi diritto al voto, vista la limitazione allo spostamento delle persone sul territorio disposto dall’autorita’ pubblica”. “Un risultato importante quello ottenuto da Luigi Corsaro, Volontario del Comitato CRI di Scordia – sottolinea la nota -. Quanto maturato nei precedenti anni nei rapporti con il territorio ha avuto conferma nella sua rielezione da parte dei Presidenti dei Comitati CRI della Sicilia”.

Insieme a Corsaro sono stati eletti anche i consiglieri Dario Bagnato, del Comitato di Messina, Alessandra Bellavia del Comitato di Caltanissetta, Maria Concetta Falletta del Comitato di Mussomeli e il rappresentante dei giovani, Alessandro Treffiletti, del Comitato di Roccalumera e Taormina.

“Negli anni del precedente mandato – evidenzia la nota – il presidente Luigi Corsaro ha lavorato costantemente con il Consiglio Direttivo, i Delegati Tecnici e i Referenti attivita’ con un occhio attento e scrupoloso al territorio e con l’aiuto di tutti i volontari che, scendendo in campo ogni giorno, hanno cercato di trasformare in meglio cio’ che era possibile”.

“Il mandato della CRI e’ da oltre 150 anni quello di prevenire ed alleviare le sofferenze umane – ha dichiarato Luigi Corsaro – contribuire alla tutela e alla promozione della dignita’ della persona, rafforzare la cultura della non violenza, della pace e della solidarieta’ tra le comunita’. In linea con gli obiettivi Strategici 2020 – 2030, vogliamo consolidare in sinergia e collaborazione con tutti i Comitati CRI il nostro impegno sul territorio, in continuita’ con quanto svolto fino ad oggi. Le varie emergenze nazionali e regionali che abbiamo affrontato in questi anni a seguito di calamita’ naturali, nonche’ sanitarie, come quella che stiamo vivendo in questo momento, evidenziano piu’ che mai la necessita’ di avere Volontari sempre adeguatamente formati e preparati per essere pronti ad intervenire su tutto il territorio regionale e nazionale in quanto parte integrante del Sistema Nazionale e Regionale della Protezione Civile”.

Nel suo precedente mandato, fanno sapere dal Comitato Regionale, “il Presidente Corsaro, insieme alla propria squadra e ai Comitati CRI territoriali, ha rafforzato sempre piu’ le competenze dei volontari promuovendo l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamenti, workshop e giornate tematiche. I prossimi anni, gli permetteranno di mettere a frutto questo bagaglio esperienziale e di crescita accumulato nei diversi settori di intervento”.

Nel presentare il suo programma, Corsaro ha posto l’attenzione sulla necessita’ di una sempre piu’ stretta sinergia e collaborazione tra i Comitati territoriali e il Comitato Regionale, sottolineando come i primi siano la “voce del territorio e come sia sempre piu’ di fondamentale importanza di lavorare insieme al settore pubblico e privato per migliorare le condizioni di salute delle nostre comunita’, a conferma del ruolo della CRI quale principale fornitore di servizi di assistenza socio-sanitari destinati ai gruppi piu’ deboli della popolazione”.

(ITALPRESS).

vbo/com

25-Apr-20 15:51