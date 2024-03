Cresta (Junior Achievement) "Ridurre il mismatch scuola-lavoro" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il mismatch è il divario che in questo momento esiste tra il mondo dell’istruzione e del lavoro, tra le competenze che chiedono le aziende e le istituzioni che quelle che possiedono gli studenti neodiplomati e neolaureati. È un tema molto importante per il nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda le formazioni tecniche”. A dirlo Miriam Cresta, CEO Junior Achievement Italia, a margine dell’evento “Costruire ponti tra istruzione e lavoro”, in cui è stato presentato il progetto UPSHIFT for Youth, sviluppato da Unicef e Junior Achievement Italia e che, a partire da quest’anno, vede il coinvolgimento di EY e EY Foundation.

