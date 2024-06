Crescita record per le polizze agricole agevolate nel 2023 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delle polizze agricole agevolate conferma, nel 2023, la tendenza alla crescita di valori e premi che, in base ai dati delle compagnie assicurative, hanno raggiunto nella scorsa campagna un nuovo massimo storico. Lo rileva l’ISMEA nel “Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2024”, che per l’insieme delle polizze agevolate, finanziate con contributi UE e nazionali, stima un valore assicurato nel 2023 di 10,3 miliardi, in crescita del 2,2% su base annua.

