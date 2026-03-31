Cresce l'uso dell'Intelligenza artificiale nella logistica - Tuttoggi.info

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Cresce l’uso dell’Intelligenza artificiale nella logistica

ItalPress

Cresce l’uso dell’Intelligenza artificiale nella logistica

Mar, 31/03/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nelle strategie delle imprese della logistica: il 51% delle aziende utilizza o sta valutando l’adozione dell’IA, era il 19% nel 2024, mentre il 68% prevede di mantenere o aumentare gli investimenti. E’ quanto emerge dall’ottava edizione della Survey “Corridoi ed efficienza logistica dei territori”, condotta da Contship Italia e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha analizzato le scelte logistiche di 400 imprese manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tre regioni che rappresentano circa il 41% del PIL italiano e il 51% dell’import-export nazionale. Tra le tecnologie più utilizzate emergono Supply Chain Risk Intelligence, Blockchain e IA generativa per l’assistenza clienti. Inoltre, nei prossimi tre anni è atteso un ulteriore aumento dell’adozione di tutte le tecnologie analizzate. A Milano, nel corso della seconda edizione del Contship Logistics Forum, che ha riunito i principali protagonisti della logistica internazionale, la novità è stata la presentazione di Synlog Alliance, il primo consorzio dati applicato alla logistica in Italia, un’iniziativa strategica per costruire un ecosistema collaborativo più intelligente e interconnesso. Il consorzio combina algoritmi avanzati e standard comuni per supportare decisioni strategiche e operative, garantendo efficienza attraverso lo scambio continuo di dati tra logistica, porti e trasporti.
sat/gsl

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