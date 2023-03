fsc/sat/gsl

È in aumento a marzo la fiducia dei consumatori e delle imprese. Lo stima l’Istat, sottolineando che tutte le serie che compongono l’indice di fiducia dei consumatori, che cresce per il secondo mese consecutivo, sono in deciso miglioramento tranne le opinioni sul risparmio. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più consistenti.