Cresce il numero di imprese tra luglio e settembre - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Il sistema imprenditoriale italiano mostra un rafforzamento della sua vitalità nel trimestre estivo: tra luglio e settembre, il Registro delle imprese delle Camere di Commercio ha registrato un saldo positivo di quasi 17 mila attività economiche. Emerge dall’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere, secondo cui il motore della crescita è rappresentato dalle Società di capitali, scelta privilegiata dai neo-imprenditori. Segnali di ripresa si notano anche tra le imprese individuali. Le Società di persone continuano invece la loro fase di declino. L’artigianato inverte la tendenza negativa degli anni precedenti e si mostra in crescita, trainato principalmente dal settore delle Costruzioni, mentre persistono le difficoltà delle attività manifatturiere. A livello territoriale la crescita appare diffusa. Il Centro è l’area più dinamica, la circoscrizione Sud e Isole ha registrato il saldo assoluto più consistente con 6.202 imprese in più nel trimestre e un tasso di crescita dello 0,31%, grazie, in particolare, alla performance della Sicilia. Tra le province, spiccano per tasso di crescita Ragusa, Roma e Milano.

