Cresce il fatturato delle multinazionali estere in Italia - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022, le multinazionali a controllo estero presenti in Italia e le controllate italiane all’estero hanno visto una crescita significativa sia in termini di fatturato che di valore aggiunto. Lo rileva il report annuale di Istat, che evidenzia un aumento del 22,9% delle esportazioni e del 23,4% delle importazioni delle imprese a controllo estero con sede nel Paese. Nel 2022, rispetto al 2021, la crescita economica delle multinazionali a controllo estero in Italia è stata del +27% per quanto riguarda il fatturato, mentre il valore aggiunto a segnato +13%. Si consolida inoltre la presenza delle multinazionali italiane all’estero. Solo lo 0,4% delle imprese residenti in Italia è a controllo estero, ma queste generano il 21% del fatturato complessivo nazionale e il 17,4% del valore aggiunto. Le multinazionali italiane all’estero registrano un fatturato totale di 552 miliardi di euro, con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Il 45% del fatturato delle affiliate italiane all’estero è rivolto a mercati diversi dal Paese di localizzazione. Il valore aggiunto cresce in quasi tutti i settori, ad eccezione della fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici di base e preparati farmaceutici, che avevano fatto registrare incrementi importanti durante gli anni della crisi pandemica.

col/gtr