Cremonini "riscrive" Marmellata #25 per Antonelli "Con Kimi è ancora domenica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando Kimi ha vinto è ancora domenica”. Così Cesare Cremonini celebra, con un video su Instagram, il trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1, facendo riferimento al verso della sua canzone Marmellata #25, dedicato ad Ayrton Senna (“Da quando Senna non corre più, non è più domenica”). “Con questa vittoria straordinaria, per me la canzone deve cambiare ritornello”, dice il cantante. “Sei un orgoglio e un grande esempio veramente per tutto il nostro Paese. Grazie di cuore e da bolognese ancora di più. Forza Bologna”, conclude.

mgg/mca3 (fonte: Instagram Cesare Cremonini)