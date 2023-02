“Creiamo insieme un futuro sostenibile”, evento IBM a Milano - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – “Creiamo insieme un futuro sostenibile”, è il titolo dell’evento organizzato da IBM Italia. Il primo marzo, gli IBM Studios di Milano accoglieranno ospiti di diversa estrazione, pubblica e privata, per ragionare sulle tre dimensioni della sostenibilità, sociale, ambientale ed economica: “Le sfide che abbiamo davanti – ha detto all’Italpress l’ad di IBM Italia, Stefano Rebattoni – sono senza precedenti. Fare sistema è necessario, mondo pubblico e mondo privato, attraverso le diverse dimensioni di intervento: infrastrutture critiche (trasporti, connettività, reti energetiche), infrastrutture digitali e catene di approvvigionamento. IBM ha costruito una practice attorno a queste tre dimensioni e realizza progettualità, assieme ai propri partner, per portare efficienza e quindi minori sprechi”. La conferenza, cui è possibile partecipare registrandosi , sarà aperta da un video messaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e da un intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Fra gli ospiti della mattinata sono confermati, ad esempio, Anna Monticelli, climate change senior expert di Intesa Sanpaolo, Gianluca Fusco, environment, trading, generation e distribution IT manager di A2A, Renata Mele, senior vice presidente sustainability di Leonardo e Stefano Saglia, consigliere ARERA.“E’ un evento fondamentale – ha detto ancora Rebattoni – per fare rete e sistema con i clienti, con i partner e con le istituzioni e guardare al tema della sostenibilità in una accezione più ampia. Sostenibilità vuol dire fare impresa in un modo diverso rispetto al passato. Porteremo le migliori pratiche, su diversi settori di industria che già oggi stanno curando progetti di sostenibilità: dal settore finanziario, e poi trasporti, energy&utilities. Sono casi concreti da cui trarre ispirazione”.IBM Italia può citare diverse esperienze recenti che calano nel concreto la parola sostenibilità, per esempio di recente, assieme a Metropolitana Milanese, società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e di parte del patrimonio edilizio milanese, IBM ha sviluppato una piattaforma per gestire ed efficientare la filiera idrica milanese e l’edilizia popolare; nel 2020 è stato realizzato il nuovo sistema per il monitoraggio delle infrastrutture di Autostrade per l’Italia basato su Intelligenza Artificiale e IoT, mentre ha collaborato con Roma Capitale per l’efficientamento energetico dei data center.

– foto tratta da video Italpress –

(ITALPRESS).