Creato a Terni l'impianto per i test dell'Agenzia spaziale europea in Olanda - Tuttoggi.info

Alcuni test spaziali realizzati dall’Agenzia spaziale europea “parleranno” umbro, grazie a Serms, l’azienda del Gruppo UmbraGroup con sede a Terni. Dopo due anni di lavoro è stato consegnato e installato infatti l’impianto per il test di dispositivi spaziali presso il centro ESTEC di Noordwijk in Olanda, il cuore pulsante dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che si focalizza in modo specifico sulla ricerca, sviluppo e test delle tecnologie spaziali più avanzate.

La loro avventura era iniziata, però, ben due anni fa, nel 2022 quando SERMS venne selezionata da ESA per la fornitura chiavi in mano di un impianto capace di testare dispositivi spaziali riproducendo con grande precisione gli impulsi ad alta energia prodotti durante il decollo dei razzi. La qualifica dei componenti di volo, infatti, è di vitale importanza per garantire prestazioni, sicurezza ed affidabilità nelle missioni spaziali. Una fase molto critica per i satelliti, infatti, è proprio il decollo, durante il quale si generano violentissimi shock meccanici generati dalla separazione degli stadi carburante. Per questo motivo è cruciale riuscire a riprodurre tali ambienti in laboratorio, dove eventuali debolezze di progetto devono emergere prima che sia troppo tardi.

“La decisione dell’ESA di selezionare SERMS è la prova della fiducia che la nostra azienda trasmette a partner e clienti e, per noi, si tratta di ulteriore riconoscimento come leader nel campo dei test spaziali”. – commenta Antonio Alvino, Direttore Tecnico di SERMS – “Nel corso dello sviluppo del prodotto numerose sono state le sfide affrontate: dall’ottimizzazione delle prestazioni della macchina in termini di stringenti requisiti di fornitura a questioni legate alle certificazioni di prodotto, sicurezza elettrica, analisi dei rischi fino alla manualistica. Finalmente, dopo due anni di duro lavoro, nel settembre 2024, è avvenuto il collaudo e l’installazione del sistema completo e funzionante all’interno della clean room principale di ESTEC”.

Una sfida tanto entusiasmante quanto complessa, vinta da UMBRAGROUP grazie al lavoro del team di SERMS, azienda entrata a far parte del Gruppo nel 2017, ma con alle spalle quasi 20 anni di attività. Nel corso della sua storia SERMS si è sviluppata e specializzata nella qualifica di strumentazione aerospaziale, arrivando a collaborare con le più importanti agenzie spaziali al mondo, tra cui NASA ed ESA. Il successo di SERMS rappresenta un’altra milestone importante per tutto il Gruppo, ricordando, però, che il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere i traguardi più ambiziosi.